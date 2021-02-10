ЕС отложил торговые переговоры с Австралией

Чиновники Австралии и ЕС проведут ряд встреч, чтобы обсудить новые сроки переговоров по торговому соглашению.

Власти Евросоюза на месяц отложили переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией. Причины не были объяснены. Об этом сказал австралийский министр торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан, сообщает ТАСС в пятницу, 1 октября.

По словам министра, 12 раунд переговоров с октября перенесены на ноябрь.

«Соглашение о свободной торговле отвечает интересам Австралии и Европейского союза и укрепит наши отношения, основанные на общей приверженности демократии, правам человека, верховенству закона и экономической открытости, – заявил Теан. – Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия».

Теан добавил, что проведет ряд встреч с коллегами из ЕС на следующей неделе, чтобы обсудить новые сроки и детали переговоров по торговому соглашению.

«Опираясь на прогресс, достигнутый ранее, мы продолжим подготовку новому раунду переговоров и будем работать над заключением соглашения о свободной торговле», – резюмировал он.

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