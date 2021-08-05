МИД ответил аудитору ЕС на доклад о коррупции

Аудитор позволил себе несколько оценочных суждений о борьбе с коррупцией в Украине, считают в МИД.

Доклад европейского аудитора Юхана Партса о коррупции в Украине охватывает 2016-2019 годы, с тех пор антикоррупционные процессы в стране усилились. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, сообщает РБК-Украина в пятницу, 1 октября.

Некоторые озвученные аудитором выводы дипломат считает оценочным суждением.

Он привел несколько примеров изменений в борьбе с коррупцией в Украине.

«Несколько примеров: украинская власть запустила деятельность Высшего антикоррупционного суда, «перезагрузила» Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение, усилила защиту обличителей коррупции, закрыла ряд пробелов в законодательстве, чтобы повысить эффективность антикоррупционного контроля», – сказал Николенко.

Он заверил, что власти намерены усиливать борьбу с коррупцией.

«Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать целые коррупционные экосистемы, формировавшиеся десятилетиями», – отметил Николенко.

Кроме того, спикер МИД анонсировал принятие Антикоррупционной стратегии на период до 2025 года.

«Важный момент. Накануне очередного саммита Украина-ЕС мы наблюдаем активизацию публичной риторики от некоторых европейских сил. Хочется верить, что местами оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства», – резюмировал Николенко.