Польша наградила Навального премией «Рыцарь свободы»

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы».

В 2005 года Фонд имени Казимира Пулавского вручает эту премию людям, которые внесли значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире.

Кроме Навального, премию в разные годы получали бывший президент Польши Лех Валенса, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон. Единственным россиянином, которому вручали награду до Навального, был Михаил Ходорковский.

Церемония вручения премии запланирована на 5 октября в Варшаве.

Вместо Навального, который находится в заключении, награду получат его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.

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