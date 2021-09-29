НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
01:23 03 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Польша наградила Навального премией «Рыцарь свободы»

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы».

В 2005 года Фонд имени Казимира Пулавского вручает эту премию людям, которые внесли значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире.

Кроме Навального, премию в разные годы получали бывший президент Польши Лех Валенса, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон. Единственным россиянином, которому вручали награду до Навального, был Михаил Ходорковский.

Церемония вручения премии запланирована на 5 октября в Варшаве.

Вместо Навального, который находится в заключении, награду получат его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.

Источник:
Тэги: Польша, премия, Алексей Навальный
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.09.2021 01:27
В России возбудили еще одно дело против Навального
ТОР
23.09.2021 11:00
У СП-2 могут возникнуть новые проблемы из-за Польши
ТОР
20.09.2021 10:00
Литва и Польша призывают пересмотреть миграционную политику ЕС
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com