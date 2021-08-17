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10:00 04 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Италии разбился самолет, есть погибшие

В результате происшествия никто не выжил. На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

В городе Сан-Донато-Миланезе (Италия) разбился частный самолет, на борту которого находились восемь человек. Об этом сообщает RaiNews24.

Самолет, который вылетел из аэропорта Линате и направлялся на Сардинию, рухнул на здание, которое находилось на ремонте.

В результате происшествия никто не выжил.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

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Тэги: Италия, самолет, крушение
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