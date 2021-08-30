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00:52 04 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Климатологи прогнозируют суровую зиму в северном полушарии

Холодный арктический воздух будет неоднократно вырываться на просторы Азии, Северной Америки и Европы и приносить резкие похолодания.

Климатологи прогнозируют, что Северное полушарие в этом году ждет очень суровая зима.

По прогнозам синоптиков, явление «Эль-Ниньо» (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана), серьезно влияющее на климат, принесет похолодание на север и потепление на юг США, а также высушит большую часть планеты.

Вместе с тем Полярный вихрь, устойчивый крупномасштабный уровень низкого давления на Северном полюсе, в этом году будет слабее, чем в прошлом. Это значит, что предстоящей зимой значительно выше вероятность того, что холодный арктический воздух будет неоднократно вырываться на просторы Азии, Северной Америки и Европы и приносить резкие похолодания.

По словам директора службы прогнозов погоды Atmospheric G2 Тодда Кроуфорда, ожидается необычно теплое начало сезона, затем холодный период в январе, мягкое окончание зимы и ранняя весна.

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Тэги: климат, зима, похолодание
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