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15:00 04 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Предпосылок встречи Путин-Зеленский нет – Песков

Российский президент никогда не отвергал возможность проведения встречи с украинским коллегой, заверил Песков.

На данный момент предпосылок для встречи президентов России и Украины нет, заявил в понедельник, 4 октября, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось», – ответил он на вопрос о возможности встречи до конца года.

Песков добавил, что Путин никогда не отвергал возможность проведения такой встречи. «Более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И вот здесь как раз никакого продвижения мы пока не отфиксировали», – сказал представитель Кремля.

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Тэги: Путин, Владимир Зеленский, встреча, песков
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