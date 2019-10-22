Цукерберг потерял 7 млрд долларов из-за сбоя в работе Facebook

Состояние Марка Цукерберга за несколько часов сократились почти на 7 млрд долларов из-за масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatttsApp.

Это подвинуло его в списке самых богатых людей мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены акций Facebook на фоне масштабного сбоя упали приблизительно на 5%. Это привело к снижению состояния Цукерберга до 120,9 млрд долларов, опустив его на пятое место в списке миллиардеров Bloomberg – ниже Билла Гейтса.

Цукерберг потерял около 19 млрд долларов с 13 сентября, когда его состояние достигали почти 140 млрд долларов.

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