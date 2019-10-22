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02:07 05 Октября 2021 0 Комментарии
Цукерберг потерял 7 млрд долларов из-за сбоя в работе Facebook
Состояние Марка Цукерберга за несколько часов сократились почти на 7 млрд долларов из-за масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatttsApp.
Это подвинуло его в списке самых богатых людей мира. Об этом сообщает Bloomberg.
Цены акций Facebook на фоне масштабного сбоя упали приблизительно на 5%. Это привело к снижению состояния Цукерберга до 120,9 млрд долларов, опустив его на пятое место в списке миллиардеров Bloomberg – ниже Билла Гейтса.
Цукерберг потерял около 19 млрд долларов с 13 сентября, когда его состояние достигали почти 140 млрд долларов.
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Тэги: Facebook, Марк Цукерберг
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