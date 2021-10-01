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13:52 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дания одобрила запуск Северного потока-2

Компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, включая условия по сертификации.

Датское энергетическое агентство 4 октября одобрило введение в эксплуатацию Северного потока-2. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу агентства.

Отмечается, что компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, включая условия по сертификации.

Проект трубопровода на континентальном шельфе Дании является частью большего проекта газопровода, состоящего из двух параллельных ниток длиной 1230 км для транспортировки газа из России в Германию.

Трубопроводы могут транспортировать 55 млрд кубометров природного газа в год. Они начинаются в России и проходят через финские, шведские, датские и немецкие морские районы и выходят на берег у немецкого побережья.

Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство Северного потока-2 30 октября 2019 года, а разрешение на эксплуатацию – 1 октября 2020 года. Разрешения были выданы с несколькими условиями, часть из которых должны были быть выполнены перед строительством, а другие – до ввода в эксплуатацию.

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Тэги: Дания, СП-2
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