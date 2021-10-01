В приложении Дія появятся новые COVID-сертификаты

В Украине в ближайшее время будут фактически все три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС.

В Украине тестируют новые COVID-сертификаты. Речь идет о документах в Дії, которые будут удостоверять результат ПЦР-тестирования или переноса коронавирусной болезни. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.

«Мы постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты. В частности, для ПЦР-тестирования, такой сертификат также появится в Дії. Он будет действительным 72 часа, как и результат теста. Также мы начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех, кто переболел коронавирусом», – рассказал чиновник.

Он отметил, что в Украине в ближайшее время будут фактически все три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС – сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления от COVID-19.

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