Мировые цены на нефть на новом пике за три года

«Черное золото» продолжает дорожать на фоне решения ОПЕК+ восстановить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре.

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут и преодолели рубеж в $82 за баррель. Это произошло впервые с октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов во вторник, 5 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,22 (1,50%) – до $82,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,99 (1,28%) – до $78,61 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,87 в пользу Brent.

«Черное золото» продолжает дорожать на фоне решения ОПЕК+ восстановить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре. Министры также продлили сроки компенсации недосокращенных странами объемов добычи до конца декабря 2021 года.

Также накануне мониторинговый комитет ОПЕК+ опубликовал обзор, в котором повысил прогноз спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн б/с – до 4,2 млн б/с. Согласно документу, глобальный спрос на нефть в 2022 году может составить 100,8 млн б/с против 96,7 млн б/с в 2021 году. Оценка повышена на фоне обширной кампании по вакцинации.

Также в нем говорится, что предложение нефти будет расти. И, если в этом году рынок нефти пребывает в состоянии дефицита, который оценивается в 1,1 млн б/с, то уже в 2022 году ожидается переизбыток предложения в объеме 1,4 млн б/с.

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