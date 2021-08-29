За сутки вакцинировано почти 118 тысяч украинцев

В течение суток работали 887 мобильных бригад, 2 938 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.

В Украине за минувшие сутки, 5 октября, в Украине привито 117 234 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 58659 человек полностью иммунизированы – 58 575 человек.

В течение суток работали 887 мобильных бригад, 2 938 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7300774 человека, из них получили одну дозу – 7300772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5879300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13180072 прививки.

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