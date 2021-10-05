Нобелевскую премию по химии дали за разработку нового типа катализа

Нобелевскую премию по химии получили британско-американский ученый Дэвид Макмиллан и немец Бенджамин Лист «за развитие асимметричного органического катализа».

«Строительство молекул – сложное искусство. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан удостоены Нобелевской премии по химии в 2021 году за разработку нового точного инструмента молекулярного строительства – органокатализа. Это оказало большое влияние на фармацевтические исследования и сделало химию зеленее», – поясняется роль ученых в пресс-релизе Нобелевского комитета .

Катализаторы, контролирующие и ускоряющие химические реакции, являются фундаментальным инструментом для науки, но исследователи долгое время считали, что в принципе их только два: металлы и энзимы.

Лист и Макмиллан в 2000 году независимо друг от друга разработали третий тип катализа – асимметричный органический катализ, основанный на небольших органических молекулах.

Такие катализаторы являются экологически чистыми и дешевыми в производстве.

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