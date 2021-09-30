Заводам в Европе грозит остановка из-за высоких цен на газ

Промышленные предприятия Европейского Союза рискуют, как минимум, приостановить работу на неопределенное время из-за высоких цен на газ.

Как пишет Bloomberg, «с приближением зимы, когда европейцы начинают включать обогреватели, кризис усилится, что заставляет руководителей принимать жесткие решения».

Немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявил, что сократит добычу на 20%, чтобы компенсировать рост цен на газ (компания ежегодно сжигает 640 гигаватт-часов природного газа).

Также в сентябре производитель удобрений CF Industries Holding остановил работу на двух заводах в Великобритании, причина та же – высокие цены на газ.

Австрийская компания Borealis AG и норвежская химическая компания Yara International ASA также сократили объемы производства.

Для поддержания производства в ЕС обсуждаются меры помощи, включая сокращение налогов и государственную поддержку.

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