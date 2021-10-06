Руководству Укрэксимбанка вручили подозрения

Евгению Мецгеру и Владимиру Пикалову сегодня утром вручили подозрение в деле о нападении на журналистов.

Правоохранители вручили подозрение руководству Укрэксимбанка в препятствовании профессиональной деятельности журналистов Схем. Об этом в четверг, 7 октября сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, а также пресс-служба полиции Киева

«Одному из фигурантов производства относительно препятствования работе журналистов программы Схемы сегодня утром в присутствии адвоката вручили уведомление о подозрении», – написала Максимец на странице в Facebook.

Позже в комментарии Украинской правде она сообщила, что подозрения вручены уже обоим фигурантам.

«По состоянию на 9.55 утра обоим фигурантам уголовного производства относительно препятствования работе журналистов Схем вручено уведомление о подозрении, а также повестки с вызовом в орган дознания на допрос», – сказала Максимец.

В свою очередь в полиции сообщили, что чиновникам банка грозит наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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