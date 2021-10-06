Украина и миссия МВФ завершают переговоры

Миссия МВФ ведет переговоры с властями Украины более двух недель. Шмыгаль обещает позитивное решение по траншу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в ближайшие дни завершение переговоров с миссией МВФ по вопросам первого пересмотра программы stand-by, которые проходят в онлайн режиме.

«Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с Международным валютным фондом по подготовке меморандума о продолжении нашей программы», – сказал он на Киевском международном экономическом форуме в Киеве в четверг, 7 октября.

По словам Шмыгаля, по итогам переговоров вопрос о транше для Украины должен быть решен позитивно, но сроков получения денег он не назвал.

Премьер подчеркнул, что украинская сторона выполнила все макропоказатели. Только в июле было принято 12 законов из Меморандума с МВФ.

«Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент о получении макрофинансовой помощи буквально в ближайшие, я не буду говорить дни, но недели», – заявил премьер.

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