Транзит газа через Украину упал на 17%

В этом году Газпром должен прокачать через Украину не менее 40 миллиардов кубометров газа.

За девять месяцев 2021 года транзит газа через Украину составил 32,7 млрд кубометров, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (39,5 млрд кубометров). Об этом свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.

Так, в западном направлении прокачано 29,999 млрд куб. м газа (Словакия – 20,314 млрд куб. м, Венгрия – 6,799 млрд куб. м, Польша – 2,886 млрд куб. м);, в южном – 2,666 млрд куб. м (Молдова – 2,272 млрд куб. м, Румыния – 0,394 млрд куб. м).

В сентябре транзит составил 3,257 млрд куб. м или 108,6 млн куб. м/сутки.

«ОГТСУ предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют, что Газпром не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых», – отметил глава оператора Сергей Макогон.

Он отметил, что мощности ГТС Украины используются менее чем на треть. «Эти незадействованные мощности вдвое превышают мощности Северного потока-2 и могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС», – констатировал Макогон.

Напомним, в прошлом году транзит газа через Украину составил 55,8 млрд куб. м. – на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).

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