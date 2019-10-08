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04:07 08 Октября 2021 0 Комментарии
Депутат Верховной Рады поздравил Путина с днем рождения
Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива поздравил президента России и назвал его «великим правителем».
Кива опубликовал видеоролик в своем Telegram-канале.
Депутат пожелал президенту соседней страны-агрессора «сил и божьего благословения и здоровья».
«Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Вы – тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства, защищает мораль, веру», – сказал Кива.
Закончил депутат свое видеопоздравление словами из «Звездных войн»: «Да пребудет с вами сила».
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Тэги: Путин, день рождения, Илья Кива
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