Главные гаджеты Apple 2021 года

Совсем недавно прошла презентация устройств от Эпл, которую многие ждали с нетерпением.

На презентации представлен ряд электронных новинок, над которыми трудился разработчик. Из основных гаджетов выделяют:

AirPods 3;

iPad 9;

Apple Watch 7;

iPhone 13.

Совсем скоро эту электронику можно будет купить в Украине.

Новые смартфоны

Наибольшее внимание привлекли именно смартфоны, в частности Айфон 13 Про. Модель выпускается сразу в 4 цветах, а от предыдущей серии ее отличает уменьшенная челка на экране. Смартфоны получили достаточное количество оперативной памяти (6 Гб) и новый чип Bionic 15.

Порадовал адаптивный дисплей, частота которого теперь составляет 120 Гц. При просмотре видео или играх частота увеличивается до максимального показателя, а при статическом изображении снижается до минимума. Это существенно экономит заряд батареи.

Порадует владельцев моделей Про и Про Макс и обновленная камера. Вот только некоторые из ее новых возможностей:

трехкратный оптический зум;

ночной режим всех камер;

новый набор фильтров;

макросъемка;

slow-mo при макросъемке и т. д.

Таким образом, новинка порадует любителей фото- и видеосъемки. Можно снимать практически в любое время суток, а результат будет идеальным.

Другие гаджеты от Эпл

Производитель презентовал не только смартфоны. Внимание некоторых было приковано к планшетам. iPad 9 и iPad 9 Pro существенно добавили в производительности благодаря использованию проверенного на 11 Айфонах чипе Bionic 13. Планшеты поддерживают режим True Tone, имеют камеру на 12 Мп с увеличенным до 120 градусов углом обзора.

Умные часы от компании также порадовали. Несмотря на их неизменный квадратный корпус, он несколько увеличился (на 20%). Такое изменение позволило увеличить на 50% количество текста на экране. Покупатели имеют возможность выбирать один из пяти цветов.

В часах используется самый новый процессор Apple S7. Среди главных функций стоит выделить режим для велосипедистов, возможность ввода текста с помощью клавиатуры на экране. Огромное количество функций и сдержанный внешний вид дают возможность использовать гаджет не только спортсменам.

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