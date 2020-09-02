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05:29 09 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Министром культуры Чечни назначили 22-летнюю дочь Кадырова

С осени прошлого года Айшат Кадырова была первым заместителем министра культуры республики.

Айшат Кадырова – старшая дочь лидера Чечни. Она закончила Чеченский государственный университет. В течение нескольких лет девушка возглавляет чеченский модный дом Firdaws и проводит модные показы в Европе. У Рамзана Кадырова десять детей – четыре сына и шесть дочерей. СМИ неоднократно писали о том, что многие его родственники занимают ключевые государственные должности, однако к этому его дети не занимали никаких постов в руководстве республики.

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Тэги: Чечня, Рамзан Кадыров
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