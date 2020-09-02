Главная » Мир » Политика
05:29 09 Октября 2021 0 Комментарии
Министром культуры Чечни назначили 22-летнюю дочь Кадырова
С осени прошлого года Айшат Кадырова была первым заместителем министра культуры республики.
Айшат Кадырова – старшая дочь лидера Чечни. Она закончила Чеченский государственный университет. В течение нескольких лет девушка возглавляет чеченский модный дом Firdaws и проводит модные показы в Европе. У Рамзана Кадырова десять детей – четыре сына и шесть дочерей. СМИ неоднократно писали о том, что многие его родственники занимают ключевые государственные должности, однако к этому его дети не занимали никаких постов в руководстве республики.
Источник:
Тэги: Чечня, Рамзан Кадыров
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Чечне Фонд Кадырова раздает деньги на выкуп невест
08.06.2020 15:30
ТОРВ Чечне началась массовая зачистка ближайшего окружения Кадырова
15.10.2019 09:43