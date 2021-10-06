Новый спикер ВР назвал причину отставки Разумкова

Слуга народа несет ответственность за те обязательства, которые давала перед своим народом, отметил Стефанчук.

Отставка Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады произошла из-за необходимости выполнения программы президента и партии Слуга народа. Об этом заявил новый спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 8 октября.

«Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это решение было принято политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом», – сказал Стефанчук.

Политик добавил, что, по его мнению, «были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения довольно быстро или в правильном направлении».

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