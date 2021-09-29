На строительстве Подольского моста в Киеве украли 150 млн

Из бюджета были выделены деньги на строительные работы, которые не проводились или проводились некачественно.

В Киеве прокуратура объявила подозрение в хищении 150 миллионов гривен на строительстве Подольского моста руководству коммунального предприятия, генподрядчику и подрядчикам. Об этом в субботу, 9 октября, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры и столичной полиции.

В частности, о новых подозрениях первому заместителю руководителя КП Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева, руководителю генподрядной организации, а также вручено сообщение о подозрении двум руководителям подрядных организаций.

Отмечается, что в ходе следствия праввохранители получили доказательства причастности подозреваемых к трем фактов преступной деятельности, в результате которых был нанесен ущерб на общую сумму 154,3 млн грн.

Так, в апреле 2017 должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили три договора на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве.

«В июле 2020 руководители коммунального предприятия и подрядные организации подписали акт приемки выполненных строительных работ и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись, и выполнялись с нарушением технологического процесса. В частности – работы по грунтованию сварочных швов и окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020 года. Такие действия злоумышленников привели к произвольному выделению из бюджета 4,5 млн грн. По данному факту два человека получили подозрения в августе этого года», – говорится в сообщении.

В сентябре и октябре полицейские получили выводы еще двух судебных строительно-технических экспертиз. В соответствии с ними установлено отсутствие лакокрасочных материалов и покрытия на пролетных частях автопроезда, в результате чего нанесен ущерб на 1,8 млн грн. А в результате завышения стоимости работ при монтаже системы контроля напряжения деформационного состояния вантового арочного моста был нанесен ущерб в 148 млн грн.

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