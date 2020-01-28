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00:53 10 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Канцлер Австрии подал в отставку из-за скандала

Себастьян Курц ушел в отставку в связи с коррупционным скандалом. Об этом он объявил в субботу вечером.

«Моя страна мне важнее моей персоны. Поэтому я уступаю место, чтобы найти выход из тупика», – сказал он.

Новым канцлером Австрии должен стать министр иностранных дел Александер Шалленберг.

Курц останется лидером Австрийской народной партии и рассчитывает, что ее коалиция с Партией зеленых продолжит существование.

Антикоррупционная прокуратура Австрии ведет расследование в отношении Курца и еще девяти человек, подозреваемых в злоупотреблении доверием, во взяточничестве и коррупции. По версии следствия, в 2016-2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца.

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Тэги: коррупция, скандал, Себастьян Курц
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