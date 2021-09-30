30.09.2021 20:00
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03:15 10 Октября 2021 0 Комментарии
В Афганистане в шиитской мечети боевики ИГИЛ устроили теракт
В результате взрыва в шиитской мечети города Кундуз на севере Афганистана могли погибнуть от 43 до 70 человек.
Теракт в Кундузе произошел во время пятничной молитвы
Эта атака является самой масштабной из тех, которые произошли с начала захвата страны экстремистским движением “Талибан”.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группа «Исламское государство», сообщив о 300 убитых и раненых в результате взрыва.
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Тэги: Афганистан, мусульмане-шииты, ИГИЛ
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