В Афганистане в шиитской мечети боевики ИГИЛ устроили теракт

В результате взрыва в шиитской мечети города Кундуз на севере Афганистана могли погибнуть от 43 до 70 человек.

Теракт в Кундузе произошел во время пятничной молитвы

Эта атака является самой масштабной из тех, которые произошли с начала захвата страны экстремистским движением “Талибан”.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группа «Исламское государство», сообщив о 300 убитых и раненых в результате взрыва.

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