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Главная » Украина » Экономика
14:17 10 Октября 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

В Украину впервые привезли «белые» смартфоны Apple

Заявленная стоимость партии гаджетов – свыше 7,5 млн долларов. Представлена все линейка смартфонов IPhone 13.

В киевский международные аэропорт Борисполь прибыла первая официальная партия продукции Apple – более 8 тысяч смартфонов IPhone 13. Об этом накануне сообщил начальник Киевской таможни Сергей Силюк на своей странице в Facebook.

Заявленная стоимость партии гаджетов – свыше 7,5 млн долларов. Представлена все линейка смартфонов IPhone 13 – Pro, Pro Max и mini в разных модицикациях.

«Впервые украинские граждане смогут приобрести непосредственно в Украине официальный, «белый» IPhone и потом тут же пользоваться официальным сервисом. Никакого контрафакта, и только стабильные таможенные платежи в госбюджет», – написал Силюк.

Он заверил, что его ведомство со своей стороны приложит максимум усилий для быстрого таможенного оформления смартфонов.

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Тэги: смартфоны Apple
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