Президента Чехии госпитализировали в реанимацию после поражения партии власти на выборах
Президента Чехии Милоша Земана в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию Центрального военного госпиталя в Стржешовицах.
Об этом сообщило чешское издание Novinky. Инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, около полудня.
Издание отметило, что скорая забрала Земана сразу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Накануне стало известно, что его партия – движение АНО – потерпела поражение на парламентских выборах.
Вместе с президентом в медучреждении заметили его жену Ивану и дочь Катержину.
Пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек заявил, что госпитализация состоялась по настоянию лечащего врача. Она якобы является плановой.
Лечащий врач Мирослав Заворал выступили на пресс-конференции, но сообщили только, что Земан госпитализирован в реанимацию.
«После 13:00 мы приняли президента в больнице. Причина – осложнения хронического заболевания, от которого его лечат в нашей стране. Он госпитализирован в реанимацию», – сообщил Заворал.
Zemana převezli do nemocnice. Záběry ukazují, že je v bezvládném stavu.
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— novinkycz (@novinkycz) October 10, 2021
Он отказался сообщать диагноз, поскольку не получил на это согласие своего пациента, который находится в бессознательном состоянии. Медик заверил, что президенту будет оказана необходимая помощь.