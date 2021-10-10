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17:07 10 Октября 2021 Просмотров 517   КомментариевКомментарии

Президента Чехии госпитализировали в реанимацию после поражения партии власти на выборах

Президента Чехии Милоша Земана в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию Центрального военного госпиталя  в Стржешовицах.

Об этом сообщило чешское издание Novinky. Инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, около полудня.

Издание отметило, что скорая забрала Земана сразу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Накануне стало известно, что его партия – движение АНО – потерпела поражение на парламентских выборах.

Земана госпитализировали

Земана госпитализировали в после его встречи с премьер-министром Андреем Бабишем

Вместе с президентом в медучреждении заметили его жену Ивану и дочь Катержину.

Пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек заявил, что госпитализация состоялась по настоянию лечащего врача. Она якобы является плановой.

Лечащий врач Мирослав Заворал выступили на пресс-конференции, но сообщили только, что Земан госпитализирован в реанимацию.

«После 13:00 мы приняли президента в больнице. Причина – осложнения хронического заболевания, от которого его лечат в нашей стране. Он госпитализирован в реанимацию», – сообщил Заворал.


Земана поместили в реанимацию

Земана поместили в реанимацию

Он отказался сообщать диагноз, поскольку не получил на это согласие своего пациента, который находится в бессознательном состоянии. Медик заверил, что президенту будет оказана необходимая помощь.

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