Президента Чехии госпитализировали в реанимацию после поражения партии власти на выборах

Президента Чехии Милоша Земана в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию Центрального военного госпиталя в Стржешовицах.

Об этом сообщило чешское издание Novinky. Инцидент произошел в воскресенье, 10 октября, около полудня.

Издание отметило, что скорая забрала Земана сразу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Накануне стало известно, что его партия – движение АНО – потерпела поражение на парламентских выборах.

Вместе с президентом в медучреждении заметили его жену Ивану и дочь Катержину.

Пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек заявил, что госпитализация состоялась по настоянию лечащего врача. Она якобы является плановой.

Лечащий врач Мирослав Заворал выступили на пресс-конференции, но сообщили только, что Земан госпитализирован в реанимацию.

«После 13:00 мы приняли президента в больнице. Причина – осложнения хронического заболевания, от которого его лечат в нашей стране. Он госпитализирован в реанимацию», – сообщил Заворал.

Zemana převezli do nemocnice. Záběry ukazují, že je v bezvládném stavu. Více na: https://t.co/CcR30OQKUy pic.twitter.com/NO1VMP5exc — novinkycz (@novinkycz) October 10, 2021





Он отказался сообщать диагноз, поскольку не получил на это согласие своего пациента, который находится в бессознательном состоянии. Медик заверил, что президенту будет оказана необходимая помощь.