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Главная » Украина » Наука и Техника
18:30 10 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США передали Украине помощь в сфере безопасности

Украина получила от Америки первую партию дополнительной помощи для усиления безопасности.

В аэропорт Борисполь прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в воскресенье, 10 октября.

Об этой помощи было договорено во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов», – рассказали в министерстве.

В аэропорт Борисполь прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в воскресенье, 10 октября.

Об этой помощи было договорено во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов», – рассказали в министерстве.

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Тэги: США, безопасность
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