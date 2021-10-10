Полякова могли отравить, – МВД

Народного депутата Антона Полякова, который умер в ночь на 8 октября, могли отравить.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил спикер МВД Артем Шевченко. Он подчеркнул, что пока правоохранители еще не пришли ни к каким выводам и подозрения никому не предъявляли.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в организме погибшего содержалось небольшое количество алкоголя и вещество метдон.

“Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований», — сказал Шевченко.

Он также добавил, что рассматривается две версии смерти нардепа. Согласно первой он сам принял препарат, который привел к летальному исходу, согласно второй Полякова отравили неизвестные.

Напомним, о том, что причиной смерти депутата стало сочетание алкоголя и метадона первой заявила нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко. Она сослалась на результаты токсикологической экспертизы.

Как сообщали Власти.нет, народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

Похороны Полякова пройдут в родном Чернигове 11 октября.

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