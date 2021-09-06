В Австралии из 106 дневной изоляции вышел 5-милионный город

В крупнейшем городе Австралии Сиднее в понедельник, 11 октября, отменили режим строгой изоляции, введенный 106 дней назад.

Сидней вышел из режима изоляции



Об этом сообщила The Guardian. Тысячи людей устремились во вновь открывшиеся кафе, парикмахерские и тренажерные залы, чтобы начать «день свободы».

Под режим изоляции попали около 5 млн горожан. Однако теперь более 70% граждан старше 16 лет полностью вакцинированы. На этом фоне существенно упал уровень заболеваемости COVID-19.

В связи с этим власти приняли решение с полуночи понедельника открыть бары, кафе, рестораны и другие заведения для вакцинированных жителей Сиднея.

Некоторые сиднейцы даже выстраивались в очередь у универмагов за считанные минуты до полуночи, чтобы сделать покупки в магазине впервые почти за четыре месяца. Другие толпились в пабах, чтобы насладиться первым за день свежим разливным пивом, что способствовало развитию индустрии гостеприимства и развлечений Сиднея.

Очереди выстраивались возле городских парикмахерских и спортзалов, когда люди ухватились за возможность заслуженного самообслуживания после месяцев, проведенных дома.

В настоящее время локдаун продолжает действовать на Австралийской столичной территории и в Мельбурне.

Ранее Власти.нет сообщали, что в Украине не будут вводить локдаун, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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