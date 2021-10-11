Аграрный беспредел и беззаконие в Чернигове! Под руководством «Слуг народа» или они просто беспомощные?

До каких пор в Украине будет твориться беспредел и почему представители ЗЕкоманды так портят имидж Владимира Зеленского? Неужели опять остается надежда только на новые выборы и новую власть?!

На днях в селе Ивановка Черниговской области отстраненный и с позором уволенный с должности за множественные нарушения и многомиллионные хищения руководитель госпредприятия исследовательского хозяйства «Ивановка» пан Половик с помощью мужчин спортивного телосложения и незаконных действий правоохранителей области захватил помещение госпредприятия и силой выбросил из нее действующего директора Андрея Скварского.

Николай Половик за 6 лет своего руководства умышленно создал фиктивную задолженность на госпредприятии более 90 млн грн, из которых 60 млн грн были фиктивными, с целью ввести его в банкротство! Местные жители жалуются, что предприятие долгие годы уничтожали, а зарплаты не выплачивали годами. Кроме того, на части земли хозяйничают азиаты без разрешительных на то документов и национальная полиция и МВД в целом бездействует! Где же новый министр Денис Монастырский с громкими лозунгами о наведении порядка?! Это и есть порядок?

https://fb.watch/8zJJj84Ttb/

На подъезде к селу стоят 20 фур, постоянно подъезжая на погрузку, хотя сбор урожая злаковых происходит в нарушении с законом, поскольку предприятие силой было захвачено экс-директором Николаем Половиком. На 4 тысячах гектаров выросло рожая урожая по предварительным оценкам стоит 114 млн грн. Полиция стала на сторону Половика, и пытались обвинить в рейдерском захвате официального директора Андрея Скварского. Неизвестные люди избивают журналистов, уже получил травмы и обратился за медицинской помощью журналист и адвокат.



Национальная полиция не пускает действующего директора Скварского на свое рабочее место.

По информации источников редакции ОРД, данное беззаконие и произвол происходит при полном невмешательстве руководства главы партии «Слуга народа» в Черниговской области Павла Халимона и губернатора области Вячеслава Чауса, а может быть и при их личной заинтересованности?! Также в селе ходят слухи о причастности к данным событиям и народного депутата от «Слуги народа» Анатолия Гунько, недавно избравшегося на округе загадочно погибшего депутата Давыденко! Из открытых источников известно, что Анатолий Гунько партнер Виктора Полищука, собственника ТРЦ «Гуливер», к тому же Виктор приходится кумом экс премьер-министра Российский Федерации Дмитрия Медведева.

Что-то много беспредела сейчас происходит в Черниговской области, а она стратегически важная и приграничная! Умирают депутаты, Давыденко, недавно смерть депутата Антона Полякова! А в это время партнеры пророссийских Полищуков захватывают государственные земли Украины! Почему бездействуют правоохранители, почему молчит министр Моностырский? И где наше СБУ?!

До каких пор в Украине будет твориться беспредел и почему представители ЗЕкоманды так портят имидж Владимира Зеленского? Неужели опять остается надежда только на новые выборы и новую власть?!