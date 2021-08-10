Украина впервые импортировала малину в США и Канаду

На США и Канаду приходится около 80% всего глобального импорта замороженной малины в стоимостном измерении и около 65% в натуральном.

Украина впервые отправила в США и Канаду по одному морскому контейнеру с замороженной малиной. Это событие важно для отечественных производителей, поскольку на рынках этих стран данная ягода традиционно стоит дороже, чем в других регионах мира, сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) в понедельник, 11 октября.

Указано, что важность этого события для развития производства и заморозки ягоды в Украине поясняется высоким уровнем требований к качеству продукции и логистике, которые были успешно преодолены украинскими поставщиками в этом году.

«По одной партии малины было отправлено в Канаду и в США в размере одного морского контейнера. Логистика заняла около полутора месяцев, а покупатель остался доволен качеством поставленной продукции и рассматривает возможность продолжения сотрудничества с украинскими поставщиками на постоянной основе», – говорится в сообщении.

УПОА уточнила, что более высокая импортная цена на ягоды в США и Канаде обусловлена высокими требованиями к качеству продукции, для подтверждения которых украинские экспортеры прошли сертификацию в FDA (The United States Food and Drug Administration).

«На США и Канаду приходится около 80% всего глобального импорта замороженной малины в стоимостном измерении и около 65% в натуральном. Однако Украина традиционно экспортировала замороженную малину преимущественно в Польшу, которая хорошо зарабатывает на реэкспорте украинской малины в другие страны мира», – приводит организация слова экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака.

По данным УПОА, США импортирует замороженную малину из Чили, Мексики и Сербии, а Канада – из Чили, Сербии, США и Мексики.

Ориентировочная грузоподъемность стандартного контейнера 40-футового морского контейнера – 27 тонн.

«Соответственно, для Украины, которая входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров замороженной малины, очень важно закрепиться на этих двух важнейших рынках сбыта. Особенно это важно на фоне ожидаемого роста объемов производства всех видов ягод в 2022-2024 гг. Остается надеяться, что расти будет не только объем, но и качество производимых ягод», – ометили в ассоциации.

Согласно данным на сайте ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса, в 2020 году Украина произвела 35 тысяч тонн этой ягоды, заняв седьмое место в мире по объемам ее производства. 89% данной ягоды были выращены в хозяйствах населения.

В прошлом году Украина экспортировала 539 тонн малины, что составляет 2% от общего объема ее производства. При этом практически единственным потребителем украинской свежей малины была Польша.

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