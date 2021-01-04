В Пакистане подорвали автомобиль с журналистом

Мужчина погиб при взрыве устройства, установленного под его автомобилем. Сепаратисты обвинили его в сотрудничестве с силами безопасности.

В пакистанском городе Хаб на юге страны в воскресенье, 10 октября, был убит журналист Шахид Зехри. Ответственность за убийство взяла сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана, сообщает Al Jazeera.

Как отметили в полиции, преступники под сидением авто установили «магнитное» взрывное устройство. Оно сдетонировало, когда Зехри был за рулем.

Мужчину госпитализировали, однако в больнице он скончался от многочисленных ранений.

Зехри работал журналистом на телеканале Metro 1. В Освободительной армии Белуджистана его обвинили в сотрудничестве с силами безопасности Пакистана.

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