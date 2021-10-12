Президент Филиппин призвал во сне вакцинировать от COVID-19 всех сомневающихся

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал прививать людей, которые не хотят вакцинироваться против COVID-19, по ночам, когда они спят.

Родриго Дутерте предложил вакцинацию во сне



Об этом сообщило издание Inquirer. Свое предложение президент озвучил в эфире правительственного телеканала.

«Я знаю многих людей, которые все еще сомневаются. Это проблема. Те, кто не хотят быть привитыми. Поэтому мы найдем их в барангаях (кварталах), войдем к ним домой и привьем их, пока они спят. И всё… Давайте вакцинировать их по ночам», – сказал Дутерте.

Он также напомнил гражданам о необходимости носить маску и соблюдать социальную дистанцию, поскольку эти меры помогают сдерживать распространение коронавируса.

Дутерте известен своими неоднозначными высказываниями и инициативами. В апреле 2020 года он требовал, чтобы сотрудники служб безопасности открывали огонь на поражение по каждому нарушителю карантина.

Затем он призвал разработать закон, по которому нарушителей карнитина можно было бы сажать в тюрьму. А в июне 2021 года он предложил выдвигать обвинения в убийстве людям, которые, зная о своем заражении COVID-19? пренебрегали правилами эпидемической безопасности.

Ранее Власти сообщали, что президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе телеобращения к согражданам пообещал лишить свободы тех из них, кто откажется вакцинироваться от коронавируса.

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