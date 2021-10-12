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17:47 12 Октября 2021 Просмотров 110   КомментариевКомментарии

СМИ узнали о тайном увлечении Ким Чен Ына

Каждые несколько месяцев северокорейский лидер таинственным образом исчезает из поля зрения общественности. Что с ним? Он болен? Мертв? Или просто сидит на диете?

О том, куда пропадал Ким Чен Ын, стало известно изданию The Times.

Оказалось, что лидер КНДР в последнее время работал над разнообразными дизайнерскими проектами – участвовал в проектировании новых туристических курортов, морских кораблей, автобусных логотипов, винных бутылок и даже школьной формы.

Издание нашло разгадку, изучая фотографии последней выставки промышленного дизайна, опубликованные государственными СМИ Северной Кореи.

Тут перечислены дни, когда Ким Чен Ын внимательно изучал дизайнерские проекты, и это совпадает с периодами, когда он исчезал из поля зрения мировой общественности.

Источник:
Тэги: СМИ, КНДР, Ким Чен Ын
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