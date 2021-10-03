Мощный шторм обрушился на Филиппины – есть погибшие

Тропический шторм вызвал оползни и наводнения, в результате чего погибли, по меньшей мере, 11 человек и семь пропали без вести.

Спасатели помогают местным жителям перебраться через бурный поток.



Об этом сообщает AP.

Тропический шторм Компасу пронесся над Южно-Китайским морем. Порывы ветра иногда достигали скорости 125 км в час, сообщили филиппинские синоптики.

В нескольких городах на севере страны были эвакуированы более 6,5 тысяч жителей. Их дома были затоплены или пострадали от проливных дождей и сильного ветра, валившего деревья и выведшего из строя линии электропередач.

Ежегодно около двух десятков штормов и тайфунов обрушиваются на Филиппины, уточняет агентство. Этот архипелаг находятся в так называемом тихоокеанском «огненном кольце» – регионе, который часто страдает от землетрясений и извержений вулканов, что делает его одним из наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире.

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