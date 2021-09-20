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Главная » Украина » Общество
17:57 12 Октября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Украине появился законопроект о введении звания «Отец-герой»

Народные депутаты зарегистрировали законопроект о введении в Украине нового почетного звание по примеру «Матери-героине» – «Отец-герой».

На сайте парламента появился документ о введении в Украине почетного звания «Отец-герой». Присваивать его будут многодетным отцам.

В пояснительной записке указано, что законопроект предназначен для популяризации ответственного отцовства, а также чтобы отметить роль отца в семье и воспитании детей.

Других деталей проекта закона пока нет.

Как ранее сообщали Власти, в Хмельницкой области многодетная мать родила 18-го ребенка.

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Тэги: Звание, законопроект, Отец-герой
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