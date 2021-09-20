Главная » Украина » Общество
17:57 12 Октября 2021 11 Комментарии
В Украине появился законопроект о введении звания «Отец-герой»
Народные депутаты зарегистрировали законопроект о введении в Украине нового почетного звание по примеру «Матери-героине» – «Отец-герой».
На сайте парламента появился документ о введении в Украине почетного звания «Отец-герой». Присваивать его будут многодетным отцам.
В пояснительной записке указано, что законопроект предназначен для популяризации ответственного отцовства, а также чтобы отметить роль отца в семье и воспитании детей.
Других деталей проекта закона пока нет.
Как ранее сообщали Власти, в Хмельницкой области многодетная мать родила 18-го ребенка.
Источник:
Тэги: Звание, законопроект, Отец-герой
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ повестку Рады включили спорные законопроекты
20.09.2021 17:00
ТОРКомитет Рады одобрил законопроект о повышении налогов
18.09.2021 20:00
ТОРВерховная Рада приняла закон об индексации пенсий
09.09.2021 16:00