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09:04 13 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава Пентагона прилетит в Украину на следующей неделе

Оборонное ведомство США готовит европейское турне Ллойда Остина. В его рамках глава Пентагона посетит и Украину.

Глава Пентагона Ллойд Остин

Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, сообщается на сайте оборонного ведомства США.

«Министр и его команда готовятся к визиту в Европу на следующей неделе», – сообщил Кирби.  По его словам, остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию, состоятся встречи с союзниками и партнерами по НАТО в Брюсселе.

Кирби также отметил, что официально сообщит о деталях поездки через пару дней.

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Тэги: Пентагон, визит
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