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09:04 13 Октября 2021 0 Комментарии
Глава Пентагона прилетит в Украину на следующей неделе
Оборонное ведомство США готовит европейское турне Ллойда Остина. В его рамках глава Пентагона посетит и Украину.
Глава Пентагона Ллойд Остин
Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, сообщается на сайте оборонного ведомства США.
«Министр и его команда готовятся к визиту в Европу на следующей неделе», – сообщил Кирби. По его словам, остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию, состоятся встречи с союзниками и партнерами по НАТО в Брюсселе.
Кирби также отметил, что официально сообщит о деталях поездки через пару дней.
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Тэги: Пентагон, визит
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