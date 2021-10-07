Глава Пентагона прилетит в Украину на следующей неделе

Оборонное ведомство США готовит европейское турне Ллойда Остина. В его рамках глава Пентагона посетит и Украину.

Глава Пентагона Ллойд Остин



Об этом сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, сообщается на сайте оборонного ведомства США.

«Министр и его команда готовятся к визиту в Европу на следующей неделе», – сообщил Кирби. По его словам, остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию, состоятся встречи с союзниками и партнерами по НАТО в Брюсселе.

Кирби также отметил, что официально сообщит о деталях поездки через пару дней.

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