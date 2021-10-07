Под Одессой прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

Ночью в поселке Большая Михайловка произошел взрыв газа в жилом доме, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу.

Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в Одесской области.

В поселке Большая Михайловка 13 октября, примерно в 2:00 прогремел взрыв в жилом доме. Прибывшими на место спасателями было установлено, что произошла детонация газовоздушной смеси на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В результате взрыва была повреждена межквартирная стена, а также двери и окна квартиры.

Хозяйка квартиры и ее сожитель получили термические ожоги и были госпитализированы в городскую больницу в состоянии средней тяжести.

Предварительной причиной возгорания считается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Как ранее сообщали Власти, в Одессе на рынке у женщины украли миллион гривен.

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