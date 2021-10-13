У меня муж военный: Верещук собралась возглавить Минобороны

Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что может стать новым министром обороны Украины.

Верещук может стать новым министром обороны



Свое мнение она высказала в эфире программы «Первые лица» на 24 канале. Она подчеркнула, что ее кандидатуру уже обсуждают в фракции слуг.

“У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный. Я хорошо знаю, куда иду. Я прекрасно понимаю, какой риск для меня лично это составляет – и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать», – сказала Верещук.

Она также высказала предположение, что ее кандидатуру поддержат в парламенте. Правда, с президентом владимиром Зеленским по поводу назначения беседы еще не было.

Напомним, Верещук неоднократно критиковала действующего главу Минобороны Андрея Тарана, давая понять, что способна справится с министерской работой.

Кроме того, глава фракции “Слуг народа” Давид Арахамия заявлял, что кадровые ротации в Кабинете министров Украины произойдут в первой декаде октября. Но он не конкретизировал, каких министров слуги намерены заменить.

