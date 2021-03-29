Ляшко решил идти в Раду на место умершего Полякова

Лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко хочет баллотироваться в Верховную Раду по округу в Черниговской области.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в окружении Олега Ляшка.

Лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко хочет баллотироваться в Верховную Раду по округу 206 в Черниговской области. Именно по этому округу в Верховную Раду вошел ныне покойный народный депутат Антон Поляков.

Интересно, что подобным способом Ляшко уже пытался попасть в Верховную Раду в прошлом году. Тогда, в той же Черниговской области лидер радикалов пытался занять место, которое освободилось после гибели нардепа Валерия Давиденко. Но Ляшко не прошел, а вместо него в ВР попал кандидат от партии «Слуга народа».

Довыборы по 206 округу Черниговской области, скорее всего, будут проведены весной 2022 года.

Как ранее сообщали Власти, стало известно, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.

Тэги: выборы, Олег Ляшко, ВР