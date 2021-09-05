Переговоры Нуланд в Москве закончились: о чем договорились

Переговоры замгоссекретаря США Виктории Нуланд в администрации президента России обе стороны оценили как положительные и продуктивные. Среди прочего политики должны были обсуждать и ситуацию на Донбассе.

Виктория Нуланд провела в Москве три дня



На просьбу российского издания РИА Новости оценить переговоры Нуланд ответила: “Они очень продуктивные”.

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс также хорошо отозвался о результатах встреч Нуланд в российской столице.

«Состоялась открытая дискуссия. Ее встречи были полезными”, – сказал чиновник американской прессе.

Довольны остались общением с замгоссекретаря США и в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 октября назвал такие контакты своевременными и необходимыми.

«Результативность этих переговоров должны комментировать в МИД. Именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы. Говорить важно», – сказал он.

Песков добавил, что достигнуть прорывных договоренностей Москве и Вашингтону в короткие сроки не получится, да это и невозможно.

Песков отметил, что такого рода контакты являются продолжением и развитием состоявшегося 16 июня в Женеве саммита РФ и США.

Напомним, Виктория Нуланд прибыла в Москву 11 октября. Ее визит, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами.

Она провела переговоры с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Также встретилась с замглавой кремлевской администрации Дмитрием Козаком, который курирует украинское направление, и помощником президента Юрием Ушаковым. Предполагается, что беседа с Козаком была преимущественно посвящена теме война на украинском Донбассе, поскольку он курирует это направление.

Рябков по итогам беседы назвал ее «предельно откровенной» и полезной.

Ранее Власти сообщали, что Евросоюз расширил санкции против России за аннексию украинского Крыма.

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