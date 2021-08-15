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20:00 13 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дождливо и прохладно: синоптик рассказала о погоде на длинных выходных

В ближайшие дни Украину ждет прохладная и дождливая погода.

Об этом рассказала ведущая прогноза погоды Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Натальи Диденко, нынешний влажный циклон должен уже завтра покинуть границы Украины. Дожди останутся только северо-востоке Украины и в западных регионах (возможно со снегом).

Также возможны туманы, поэтому водителям следует быть внимательными на дорогах.

Несмотря на то что, сильных дождей не ожидается одеваться следует по теплее – температура в середине октября будет поднимать не выше +8, +13 градусов днем и +1, +6 градусов ночью.

В Киеве осадков Не будет и почти до конца недели. Ночью +2, + 5 градусов, днем до +13 градусов.

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Тэги: погода, синоптик
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