В скалистом израильском картере пятеро мужчин и одна женщина живут, как марсиане

Внутри симулятора марсианской базы они спят, едят и проводят эксперименты.

Австрийская ассоциация реализует проект совместно с Израильским космическим агентством и местной группой D-MARS. Ряд недавних исследований Марса очаровал поклонников астрономии по всему миру роботами-вездеходами, такими как НАСА Perseverance и, впервые, вертолетом Ingenuity, позволяющим взглянуть на поверхность планеты. Но до пилотируемой миссии, вероятно, осталось больше десяти лет. Об этом пишет Reuters.

Несколько гигантских прыжков вправо – массив солнечных батарей. Пейзаж каменистый, холмистый, с красными оттенками. Целенаправленно он напоминает Марс. Здесь, в кратере Рамон в пустыне на юге Израиля, команда из шести человек – пять мужчин и одна женщина – начала моделировать, каково будет примерно месяц жить на красной планете.

Их среда обитания AMADEE-20 спрятана под скалистым обнажением. Внутри они спят, едят и проводят эксперименты. Снаружи они носят имитирующие космические костюмы с камерами, микрофонами и автономными дыхательными системами. «У нас есть девиз» терпеть неудачу быстро, терпеть неудачу дешево и крутая кривая обучения. Потому что мы надеемся, что за каждую ошибку, которую мы делаем здесь, на Земле, мы не повторим ее на Марсе », – сказал Гернот Громер, директор Austrian Space Форум.

Шесть членов команды постоянно находятся в кадре, их жизненные показатели отслеживаются, их движения внутри отслеживаются, чтобы анализировать излюбленные места для собраний. В общей сложности они проведут более 20 экспериментов в различных областях, включая геологию, биологию и медицину, и надеются опубликовать некоторые из результатов, когда они будут завершены.

Как ранее писали Власти, длительное пребывание на Красной планете грозит здоровью астронавтов развитием онкозаболевания.

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