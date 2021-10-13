Сборная Украины сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины

Завершился поединок отборочного турнира Чемпионата мира по футболу-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Команды сыграли вничью (1:1).

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Команда Александра Петракова открыла счет на 15-й минуте встречи – Виктор Цыганков совершил проход по левому флангу и прострелил на Андрея Ярмоленко, который отправил мяч в сетку. Для 31-летнего Ярмоленко этот гол стал уже 44-м в футболке сборной Украины. До рекорда Андрея Шевченко по числу голов за национальную команду ему остается всего 4 гола.

На протяжении оставшегося времени матча украинские футболисты имели несколько по-настоящему опасных моментов, но не могли попасть в створ ворот. Расплата за неиспользованные шансы пришла на 77-й минуте, когда Ахмедходжич сравнял счет и добыл ничью для своей команды.

Украинская команда осталась на второй строчке в группе D, но так и не сумела оторваться от преследователей. У сборной Украины 9 очков в активе, у сборной Финляндии – 8, у Боснии и Герцеговины – 7, однако оба этих коллектива имеют по матчу в запасе.