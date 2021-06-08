90-летний герой «Звездного пути» слетал в космос на ракете Безоса

В среду, 13 октября, актер Уильям Шатнер отправился на борту космического корабля New Shepard компании Blue Origin в суборбитальный полет.

В возрасте 90 лет он стал самым старым человеком, когда-либо побывавшим в космосе, сообщает Reuters.

Шатнер сыграл в 60-е годы роль капитана Кирка в культовом сериале о космических полетах «Звездный путь».

Он был одним из четырех пассажиров корабля. Вместе с ним в состав полностью гражданского экипажа вошли бывший инженер НАСА Крис Бошуизен, предприниматель Глен де Врис и вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс.

Они находились в невесомости примерно три-четыре минуты, пролетев на высоте 100 км над Землей.

Приземление произошло в пустынной местности в Техасе.

Это был второй полет в космос для компании Blue Origin американского бизнесмена-миллиардера Джеффа Безоса. Как сообщали Власти, первый полет корабля произошел 20 июля, на борту тогда был сам миллиардер.

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