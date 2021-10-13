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09:01 14 Октября 2021 Просмотров 422   КомментариевКомментарии

В Норвегии мужчина с луком охотился на людей: несколько погибших и раненых

Пять человек были убиты и двое ранены в результате нападения с использованием лука и стрел в норвежском городе Конгсберг.

В связи этим был арестован 30-летний гражданин Дании, пишет The Guardian со ссылкой на сообщение полиции.

Город Конгсберг с населением около 30 тысяч человек расположен к юго-востоку от столицы страны Осло.

Примерно в 18:15 по местному времени полиция получила сообщения о том, что некий мужчина ходит по центру города и стреляет из лука.

Подозреваемый был арестован примерно через 20 минут после короткой стычки с полицейскими.

Полиция пока заявляет, что нападавший действовал в одиночку. Мотивы преступления не ясны, но не исключается, что это акт терроризма.

Исполняющая обязанности премьер-министра страны Эрна Сольберг назвала сообщения о нападении «ужасающими».

«Я понимаю, что многие люди боятся, но важно подчеркнуть, что теперь все под контролем полиции», – сказала она на пресс-конференции.

Вскоре после нападения Управление национальной полиции Норвегии заявило, что приказало стражам порядка по всей стране носить огнестрельное оружие. Норвежская полиция обычно не вооружена.

Торчащая в стене стрела - свидетельство преступления.

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Тэги: Норвегия, нападение, лук, стрелы
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