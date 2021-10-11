Массовая вакцинация не остановит пандемию COVID-19, – китайский вирусолог

Массовая вакцинация не остановит распространение коронавирусной инфекции в мире, но может снизить риск осложнений и смертность.

Об этом на Международной неделе биофармакологии в Шанхае заявил заведующий инфекционным отделением местной больницы Чжан Вэньхун, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, медики не в состоянии полностью взять под контроль распространение COVID-19 посредством вакцинации, ее основной целью является снижение опасности осложнений.

В качестве примера он привел Сингапур, где привито уже 80% населения, однако наблюдается рост заболеваемости. Аналогичная ситуация и в США.

Эксперт подчеркнул, что вакцинация все же необходима. Коронавирус мутировал и теперь заражает все большее количество людей, тем не менее, количество летальных исходов в странах, где привито максимальное количество населения, значительно сократилось.

Говоря о перспективах пандемии, врач отметил, что со временем коллективный иммунитет будет увеличиваться за счет вакцинированных и перенесших заболевание.

Как сообщали Власти, в Украине ситуация с COVID-19 ухудшилась. За минувшие сутки, 13 октября, зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом, умерли 412 пациентов. По количеству смертей от COVID-19 Украина занимает 4-е место в мире, по количеству новых инфицированных – 6-е.

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