Согласование нормандской встречи провалилось: ей нашли замену

Лидеры стран Нормандского формата в очередной раз не смогли согласовать проведение саммита и решили пока ограничиться встречей глав МИД Германии, Украины, России и Франции.

Новый нормандский саммит стороны не согласовали



Об этом сообщил российский ”Коммерсант”. Издание привело хронологию очередного “переговорного рывка” в попытках собраться на саммит.

11 октября в режиме видеоконференции, поговорили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Затем немецкий и французский лидеры созвонились с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встречу лидеров государств в нормандском формате хотела под занавес своей карьеры провести в Берлине Ангела Меркель.

Однако процесс вышеупомянутых переговоров в Москве и в Киеве трактовали по-разному. В Украине его рассматривали, как непосредственную подготовку к “нормандской встрече”, в Кремле же считали, что лишь изучают предпосылки целесообразности новой встречи.

По данным издания, процесс на этом и заглох. Политические советники до сих пор не согласовали проект итогов возможного саммита, что является ключевым этапом его подготовки. У сторон есть серьезные разногласия практически по каждому предложению в тексте.

Издание отметило, что основным мотивом Путина отложить саммит является якобы уклонение Киева от исполнения договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече.

В свою очередь, Германия и Франция предложили организовать хотя бы встречу министров иностранных дел «нормандской четверки», которые в последний раз виделись весной 2020 года. С этим в Кремле согласились.

По информации издания, если ничего в ближайшее время не изменится, то встреча руководителей внешнеполитических ведомств Германии, России, Украины и Франции состоится в ближайшие две недели.

Ранее Власти писали, что Украина в любой момент готова встретиться в нормандском формате с главами МИД Германии, Франции и России.

Тэги: нормандская четверка