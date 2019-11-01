В Одессе девушка покончила с собой сразу четырьмя способами. Видео
Жительница Одессы порезала себе вены и шею, после чего выпрыгнула из окна многоэтажки.
Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В ночь на 13 октября жительница Одессы, проживающая в жилом комплексе «7 небо», совершила самоубийство сразу несколькими способами – она выпрыгнула из окна многоэтажки предварительно нанеся себе серьезные ранения ножом в область шеи и вен на руках.
В добавок к этому, перед самоубийством девушка открыла газ в квартире, из-за чего в последствии пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома.
После произошедшего на место происшествия съехались все экстренные службы – медики, пожарные, газовая служба и полиция. Жильцы многоэтажки были успешно эвакуированы, пострадавших среди них нет.
На данный момент подробности произошедшего неизвестны. Мотивы и возраст девушки не разглашаются.
По словам соседей девушки, у нее были проблемы с психикой.
Как ранее сообщали Власти, под Одессой прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие.