В Одессе девушка покончила с собой сразу четырьмя способами. Видео

Жительница Одессы порезала себе вены и шею, после чего выпрыгнула из окна многоэтажки.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В ночь на 13 октября жительница Одессы, проживающая в жилом комплексе «7 небо», совершила самоубийство сразу несколькими способами – она выпрыгнула из окна многоэтажки предварительно нанеся себе серьезные ранения ножом в область шеи и вен на руках.

В добавок к этому, перед самоубийством девушка открыла газ в квартире, из-за чего в последствии пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома.

После произошедшего на место происшествия съехались все экстренные службы – медики, пожарные, газовая служба и полиция. Жильцы многоэтажки были успешно эвакуированы, пострадавших среди них нет.

На данный момент подробности произошедшего неизвестны. Мотивы и возраст девушки не разглашаются.

По словам соседей девушки, у нее были проблемы с психикой.

Как ранее сообщали Власти, под Одессой прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие.

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