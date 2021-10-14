Вакцинированный президент Латвии заболел COVID-19

Президент Латвии Эгилс Левитс получил положительный результат теста на Covid-19 после возвращения из Швеции.

Об этом сообщает DELFI, со ссылкой на пресс службу президента.

Вчера вечером, 13 октября, после окончания визита в Швецию президент Латвии Эгилс Левитс получил положительный результат экспресс-теста на Covid-19. Сегодня Левитс сделает PCR-тест.

В связи с положительный результатом теста президент Латвии отменил запланированные встречи, среди которых была встреча с президентом Эстонии Аларом Карисом. Однако, несмотря на это Алар Карис не отменил визит в Латвию, вместо президента его будет принимать глава Сейма Инара Мурниеце.

Интересно, что этой весной президент Латвии активно выступал в поддержку вакцинации, и даже публично вакцинировался вакциной Astra Zeneca.

Также стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинистё, полностью привитый от коронавируса, ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Как ранее сообщали Власти, Литва отдаст Украине военную амуницию на €677 тыс.

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