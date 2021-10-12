В Польше автобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие. Фото

На юго-западе Польши в ДТП попал микроавтобус, в котором находилось восемь граждан Украины.

Об этом сообщает издание nto.pl со ссылкой на пресс-секретаря горотдела полиции города Ополе.

ДТП произошло сегодня в 7:15 (по Киеву) на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице. Водитель микроавтобуса в котором находилось восемь украинцев допустил столкновение с задней частью фуры, которая двигалась впереди в сопутствующем направлении.

В результате ДТП четверо украинцев были госпитализированы, в данный момент их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и возможные причины аварии.

Сообщается, что из-за ДТП одна полоса движения на автомагистрали A4 в течение нескольких часов была перекрыта.

Как ранее сообщали Власти, в Польше умер украинец: полиция предполагала убийство.

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